В этой стране ЕС жилье самое доступное, но аренда все равно "съедает" почти половину дохода

В 17 странах Европейского Союза стоимость жилья в период с 2015 по 2025 год росла быстрее, чем доходы домохозяйств. При этом наиболее значительно этот разрыв углубился в Португалии и Нидерландах.

В целом по Евросоюзу соотношение цены жилья к доходу за десятилетие выросло на 6,8 %, несмотря на то, что в 10 странах блока оно снизилось. А вот в 17 странах в 2025 году жители приобрели меньше жилья, чем 10 лет назад, пишет Euronews.

В каких странах сложнее всего купить жилье?

Ко второму кварталу 2026 года за последнее десятилетие цены на недвижимость в Европейском союзе выросли на 62%. В ответ на обострение жилищного кризиса еще в декабре 2025 года Европейская комиссия представила Европейский план доступного жилья.

Ключевой показатель рынка – это по-прежнему соотношение цены жилья к доходу на одного человека: рост этого коэффициента означает, что недвижимость становится все менее доступной для граждан.

И быстрее всего этот показатель с 2015 по 2025 год вырос в Португалии – аж на 60,8%. А вот второе место заняли Нидерланды – там показатель вырос на 34,4%.

Страна пережила туристический бум, а её программа "золотой визы" привлекла иностранных инвесторов, поэтому цены на жилье частично выросли благодаря иностранному капиталу,

– пояснил ситуацию в Португалии старший экономист по вопросам жилья банка ABN AMRO Майк Лаген.

Также он отметил, что в Нидерландах основными факторами подорожания стали высокий спрос со стороны инвесторов и острый дефицит жилого фонда. Вот в каких странах также зафиксировали разрыв между ценами и доходами:

Венгрия – 26,5%;

Чехия – 25,8%;

Испания – 24,5%;

Греция – 22,5%;

Словения – 18,2%;

Ирландия – 14,4%;

Австрия – 13,6%;

Словакия – 11,2%;

Люксембург – 10,6%;

Литва – 10,1%.

Страны, возглавляющие этот антирейтинг, сочетают высокий спрос на недвижимость в больших городах с предложением нового строительства, которое, впрочем, не успевает за потребностями рынка.

Между тем снижение соотношения цены жилья к доходу зафиксировали в Румынии – аж на 42,8%, и это стало лучшим показателем во всей Европе. Но существенное падение произошло также в Финляндии – на 25,2%, а также в Болгарии, на Кипре и в Италии.

Быстрый рост зарплат в Румынии и Болгарии после вступления в ЕС сделал покупку недвижимости относительно более доступной. Но эксперты предупреждают, что падение индекса еще вовсе не означает, что жилье действительно доступно для граждан. Например, в Румынии 56% арендаторов тратят на жилье более 40% своих доходов, а это самый высокий показатель в Евросоюзе.