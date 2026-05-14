"Нам никогда этого не понять": украинка рассказала о культурном шоке в Испании

Украинка Полина уже два года живет в Испании –и эта страна не прекращает ее удивлять. Некоторые вещи, которые для местных являются абсолютной нормой, она принять не может.

34-летняя испанка, с которой общалась Полина, рассказала, что встречается со своим парнем уже 5 лет – но арендовать совместно жилье и съезжаться пара не планирует – и для украинки это стало настоящим шоком, сообщает mrs.faustova.

Что удивляет украинку в Испании?

Пара испанцев, о которой рассказала украинка Полина, не только не живут вместе – каждый из них до сих пор, несмотря на то, что им обоим уже более 30 лет, живет с родителями.

Для меня это просто культурный шок. 5 лет встречаться... Я ей говорю – а вы не хотите съехаться? И она мне отвечает: "Да а зачем?",

– поделилась украинка.

Основная причина – это цена, ведь арендовать собственное жилье в Испании дорого. Кроме того, в Испании чаще работают "только в свое удовольствие". Украинка поделилась, что ей этого никогда не понять – ведь оба человека в паре работают, просто зарабатывают очень мало.

К слову, минимальная зарплата в Испании составляет примерно 1221 евро в месяц. Но важно учесть, что в Испании зарплата выплачивается не 12, а 14 раз в год. Поэтому, минимальный годовой доход составляет 17 094 евро.

Но испанцев также несколько удивляет в украинцах.

Она мне сказала, что для нее странно, что у нас в Украине в 23 года у девушки может быть двое детей. Она мне говорит: "Как? Вы же еще дети",

– рассказала блогерша.

Почему испанцы поздно переезжают от родителей?

В Испании действительно эмансипация происходит очень поздно – исследования 2023 года показывают, что в этой стране молодежь переезжает в свое отдельное жилье только в 15,9% случаев – а это значительно ниже среднего показателя по Европе (31.9%), пишет CJE.

Поэтому, в среднем собственное жилье – арендованное или купленное – испанцы получают аж в 30 лет, а до тех пор живут совместно с друзьями или родителями. Причина проста: сочетание достаточно высоких цен на аренду и низких зарплат.

Для того, чтобы арендовать квартиру самостоятельно, молодому человеку пришлось бы тратить примерно 83% дохода только на оплату жилья!

Такая ситуация складывается из-за того, что цены на аренду в Испании растут значительно быстрее, чем зарплаты. Сейчас средняя цена за аренду квартиры в стране – 912 евро. А минимальная зарплата – 1221 евро.

Что еще нужно знать украинцам в Испании?

Украинка, переехавшая в Испанию, раскрыла свои расходы в месяц – и они значительно выше, чем местная минимальная зарплата. Для того, чтобы покрывать свои базовые потребности (аренда жилья, покупка продуктов, техосмотр автомобиля, покупка бензина) она тратит где-то 2100 – 2500 евро в месяц.

И большинство из этих денег идут на аренду квартиры и оплату коммунальных услуг.