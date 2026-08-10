В этом году лесные пожары во Франции нанесли землям больший ущерб, чем в любой предыдущий год со времен Второй мировой войны. Впрочем, вопрос о том, как именно это произошло, по-прежнему остается открытым.

Главной движущей силой пожаров во Франции является изменение климата – а вот к нему приводит способ сжигания людьми ископаемого топлива. При этом данные свидетельствуют о том, что 9 из 10 пожаров во Франции в этом году вызваны людьми, пишет BBC.

Правительство в Париже спешит возложить вину на более чем 400 человек, арестованных за поджоги, несмотря на то, что именно власти обвиняют в неподготовленности к пожарам.

Кого будут наказывать за пожары во Франции?

Министерство внутренних дел Франции объявило об арестах 420 человек, которые, вероятно, устроили пожары – умышленно или случайно. Среди них 166 – несовершеннолетние.

В одном случае 23-летнего мужчину обвинили в умышленном поджоге 10 мест в течение всего 5 дней в юго-восточном районе Вар в июле. Ему уже грозит 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере 150 000 евро, если его признают виновным.

Многих других уже судили и признали виновными – например, мужчину, который будет отбывать три года лишения свободы за умышленное поджоги в лесу Раон-Л'Этап в регионе Вогезы. Хотя местная газета, освещавшая эту историю, сообщила, что в результате пожара сгорело всего несколько квадратных метров растительности.

Многие другие судебные разбирательства воспринимались местной прессой как жестокие и несправедливые: тюремные сроки за бросание окурков получили также бездомный мужчина и человек с тяжелой степенью аутизма.

Я была потрясена количеством арестов, оно кажется чрезмерным,

– заявила адвокат Мюриэль Гестас.

Многие также ставят под сомнение тщательность расследования дел, учитывая, за как короткое время их закрыли. А молчание властей относительно деталей – в частности, конкретных обвинений, связаны ли они с умыслом, насколько серьезны пожары по сравнению с предыдущими годами – также разжигает недовольство.

Впрочем, прокурор Бордо Рено Годель заявляет, что жесткий подход оправдан текущими обстоятельствами.

Условия для обвинения в создании угрозы жизни выполняются в отношении тех, кто бросает окурки или разжигает барбекю в лесистой местности. Достаточно крошечной искры, чтобы все вспыхнуло,

– сообщил он.

Эксперты убеждены, что умышленные поджоги – это лишь небольшая доля от всех пожаров. Большинство из них возникают из-за неосторожности: брошенный окурок, искры от строительных работ, неисправное электрооборудование или барбекю. А в условиях нынешней засухи пожар вообще может разгореться и быстро распространиться из-за какой-то мелочи.