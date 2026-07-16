Популярная страна ЕС массово отказывает украинцам в бесплатных языковых курсах

В Чехии украинцам, получившим в стране временную защиту, придется доказать свое право на прохождение бесплатных языковых курсов. Доступ к ним будет предоставлен только тем, кто имеет техническую специальность, которая пригодится чехам.

Все больше украинцев в Чехии получают отказы в прохождении бесплатных курсов – и все из-за того, что их профессия не входит в список востребованных на чешском рынке труда, пишет Czechia Online.

Почему украинцам отказывают в бесплатном изучении чешского языка?

Правительство Чехии в последнее время существенно изменило подход к рассмотрению заявок на бесплатное изучение языка от украинцев. Объясняют это резким ростом спроса на языковые курсы, а также ограниченным бюджетом программ, финансируемых из фондов Евросоюза. И по этому причине чиновники начали массово отклонять заявки на обучение.

Сейчас государственная поддержка для украинцев в обучении в Чехии стала точечной, и для того, чтобы получить возможность изучить язык, беженцы должны пройти определенный "отбор" и соответствовать реальным потребностям чешского рынка труда.

Вот несколько основных нововведений:

один шанс на человека – государство покрывает расходы только на один курс для одного слушателя;

отмена бесплатного обучения на уровне A2 – отныне финансирование для минимального уровня владения языком уже отсутствует;

зато бесплатные курсы можно проходить только по уровням A2 и B1;

приоритет будет отдаваться дефицитным профессиям – шансы пройти курсы выше у тех, кто работает или планирует работать в отраслях, где в Чехии не хватает специалистов.

Чтобы повысить шансы на одобрение заявки, эксперты уже советуют максимально обосновывать профессиональную необходимость языковых курсов. В заявлении необходимо объяснить, почему знание чешского языка необходимо для работы, подтверждения квалификации и карьерного роста, а не только для повседневной интеграции.

Преимуществом также станет подтвержденная нострификация украинского диплома. Кроме того, заявку укрепят рекомендательное письмо от работодателя или доказательства того, что после обучения вы сможете работать по специальности, востребованной в Чехии.