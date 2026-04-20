Как бесплатно отдохнуть в Берлине: город предлагает туристам выполнить простую работу
- Берлин предлагает туристам убирать мусор в обмен на ваучеры для музеев, экскурсий и ресторанов.
- Кампания BerlinPay стартует летом 2026 года, с целью поощрить экологическое поведение и решить проблему мусора в городе.
Уже этим летом путешественники могут отдохнуть в Берлине практически бесплатно – всего за одну простую работу можно будет получить специальные ваучеры. Их впоследствии туристы смогут обменять на билеты в музеи, экскурсии или ужины в ресторанах.
Схема BerlinPay позаимствовала пример Копенгагена – отныне в немецкой столице можно будет убирать мусор и получать за это экологическое задание приятное вознаграждение, пишет Euronews.
Как будет работать схема BerlinPay?
В Берлине туристам предлагают во время посещения города заняться несколько необычной активностью – уборкой мусора. За это путешественники смогут получить ваучеры, что впоследствии можно будет обменять на поход в ресторан, экскурсию по Берлину и тому подобное.
И город все еще ищет соответствующих спонсоров, ведь вознаграждение должно стоить приложенных усилий. И Берлин надеется на создание некоего "положительного круга": люди привлекаются к жизни города, больше ценят район и его окружение и, соответственно, чувствуют ценными и себя. Затем это будет вознаграждаться положительным опытом, который, опять же, приведет к большей вовлеченности, пишет The Local.
Основная цель программы пока заключается в поощрении сознательного поведения на воде и у воды, ведь тема года Берлина – это водный туризм.
Каждый, кто собирает мусор, помогает благоустраивать свой район или поддерживает социальные проекты, получает признание от партнеров-участников в виде небольших бонусов или специальных берлинских впечатлений, – написали на сайте проекта.
Запуск кампании запланирован на лето 2026 года, и проект будет поддерживать Департамент экономики, энергетики и государственных предприятий Сената Берлина. Полную программу должны представить в середине мая.
В Берлине можно собирать мусор в обмен на ваучеры / Фото Pexels
Проблема с мусором в Берлине
Одна из причин введения необычной кампании по сбору мусора туристами – это проблема засорения Берлина. Впрочем, вряд ли можно обвинить путешественников в выбрасывании старых стиральных машин, техники или мебели.
Но наряду с крупногабаритными отходами на улицах страны оказываются и более мелкие вещи: окурки и упаковки из-под еды. И основная контрмера от немецкого правительства – это увеличение штрафов. Уже с конца 2025 года в Германии действуют значительно более строгие правила: выбрасывание окурка обойдется в 250 евро вместо 55, а в серьезных случаях – даже до 3000 евро.
Что еще стоит знать туристам?
