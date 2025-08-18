В Австрии появилась тенденция среди некоторых сирийских беженцев сознательно проваливать экзамены на знание немецкого языка. Они делают это, чтобы избежать низкооплачиваемой работы.

Такое развитие событий позволяет им сохранять доступ к государственной помощи, которую можно сравнить с той, что в Германии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

Почему в Австрии беженцы проваливают экзамены по немецкому?

В Австрии сообщают, что некоторые беженцы-мусульмане намеренно не сдают экзамены по немецкому языку. Вероятно, это стратегия уклонения от трудоустройства и продолжения получения государственных выплат.

Работу в Австрии могут получить те, кто докажет высокий уровень владения немецким языком. Но это не означает, что она будет с высокой заработной платой.

Как известно, даже высококвалифицированные специалисты, такие как врачи из Сирии, сталкиваются с проблемами. Их квалификацию и опыт часто не принимают во внимание, оставляя с ограниченными возможностями трудоустройства, которые предусматривают низкооплачиваемые должности, например уборщик.

Между тем те, кто не может найти работу, продолжают получать государственную помощь, подобную той, что предоставляется в Германии.

