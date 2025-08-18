В Австрії з'явилася тенденція серед деяких сирійських біженців свідомо провалювати іспити на знання німецької мови. Вони роблять це, щоб уникнути низькооплачуваної роботи.

Такий розвиток подій дозволяє їм зберігати доступ до державної допомоги, яку можна порівняти з тією, що в Німеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

Чому в Австрії біженці провалюють іспити з німецької?

В Австрії повідомляють, що деякі біженці-мусульмани навмисно не складають іспити з німецької мови. Ймовірно, це стратегія ухилення від працевлаштування і продовження отримання державних виплат.

Роботу в Австрії можуть отримати ті, хто доведе високий рівень володіння німецькою мовою. Але це не означає, що вона буде з високою заробітною платою.

Як відомо, навіть висококваліфіковані фахівці, такі як лікарі з Сирії, стикаються з проблемами. Їхню кваліфікацію і досвід часто не беруть до уваги, залишаючи з обмеженими можливостями працевлаштування, які передбачають низькооплачувані посади, як-от прибиральник.

Тим часом ті, хто не може знайти роботу, продовжують отримувати державну допомогу, подібну до тієї, що надається в Німеччині.

