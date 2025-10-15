Было очевидно: в Германии резко увеличилось количество украинских беженцев после принятия одного закона
- Количество украинских беженцев в Германии выросло с примерно 100 в неделю до около 1 000.
- Это связывают с отменой запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Германия стала ведущей страной назначения для украинцев после февраля 2022 года. И, как показывают последние отчеты, количество беженцев в течение последних недель значительно возросло.
В частности, это связывают с отменой запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Welt.
Почему беженцев в Германии стало больше?
По словам пресс-секретаря Федерального министерства внутренних дел количество искателей убежища в Германии резко возросло, увеличившись с примерно 100 в неделю до около 1 000. При этом она отметила, что остается непонятным, является ли эта тенденция "временным явлением".
Также сообщения подтверждают, что общее количество граждан Украины в Германии увеличилось в течение летних месяцев.
В отличие от искателей убежища, лица, которые ищут защиты из Украины, получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании, что дает им право на немедленный доступ к рынку труда и соцвыплат,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Министерство внутренних дел Германии заявило о значительном увеличении распределения украинцев через регистрационную систему "Free":
- в мае было зарегистрировано 7 961 человек,
- в августе – 11 277,
- в сентябре – 18 755.
Заметим, согласно данным ODP, сейчас в Германии получили временный приют примерно 1 233 280 украинских беженцев.
Сколько украинских беженцев в ЕС и где больше всего?
По состоянию на август 2025 года в ЕС находилось около 4,37 миллиона украинских беженцев.
Германия, Чехия и Румыния являются странами с наибольшим приростом количества украинских беженцев.