Украинских беженцев в Чехии стало вдвое больше: какая причина
- Количество украинских беженцев в Чехии увеличилось вдвое из-за разрешения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18 – 22 лет.
- В Чехии сейчас проживает примерно 400 тысяч украинцев, страна занимает первое место в ЕС по доле украинцев относительно населения.
В течение последних месяцев в Чехии более чем вдвое увеличилось количество новых беженцев из Украины. По состоянию на сейчас в стране проживает проживает примерно 400 тысяч украинцев.
В МИД Чехии заявили, что это связано с разрешением на выезд из Украины мужчин в возрасте 18 – 22 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.cz.
Почему стало больше беженцев в Чехии?
В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что в сентябре 2025 года выдавали около 1,5 тысячи разрешений на проживание каждый месяц. Уже в октябре этот показатель вырос до более 3 тысяч. В сентябре ведомство зафиксировало рекордный показатель – было выдано 13,5 тысяч разрешений на временную защиту.
Причиной называют то, что украинским мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу. Именно поэтому количество заявлений увеличилось.
Всего в Чехии проживает примерно 400 тысяч украинцев. Хотя Германия является лидером по общему количеству беженцев – более 1 миллиона человек, однако именно Чехия занимает первое место в ЕС по доле украинцев относительно населения. То есть в этой стране на каждого местного жителя приходится больше украинцев, чем в любой другой стране Евросоюза.
Правительство Чехии уверяет, что отношение к украинцам останется неизменным, а статус временной защиты, действующий до марта 2026 года, планируют продолжить на уровне всего ЕС.
Какая ситуация в Германии?
По информации Welt, количество беженцев в Германии выросло из-за разрешения на выезд из Украины для мужчин 18 – 22 лет. Их количество увеличилось с примерно 100 в неделю до примерно тысячи. Однако в Федеральном министерстве внутренних дел подчеркнули, что пока неизвестно, "временное явление" ли это.
Что стоит знать о беженцах в Европе?
В Польше заявили, что больше не могут принимать украинских беженцев. Руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач отметил, что страна исчерпала лимит на прием украинцев, которые бегут от войны. В то же время польское правительство намерено работать с интеграцией и адаптацией граждан Украины, которое уже проживают в стране.
Австрия закрывает последний центр приема беженцев из Украины. Речь идет об убежище Quartier Schlossberg в Вене, который прекратит свою работу до конца 2025 года. Это объясняют тем, что долгое время центр поддержки перемещенных лиц из Украины работал на пределе своих возможностей.