Резкое увеличение беженцев из Украины вызвало недовольство в Европе, – Politico

Политики Германии и Польши выражают негативную реакцию из-за увеличения количества парней из Украины в возрасте 18 – 22 лет, которые прибывают в последние недели, когда в Киеве отменили запрет на выезд. Именно в этих странах проживает наибольшее количество украинских беженцев в Европе.

Настроения относительно украинцев в обеих странах остаются положительными, однако увеличение их количества все больше используется в риторике ультраправых партий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие заявления делают политики Германии и Польши?

В Германии члены правящей партии канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что хотя страна будет продолжать принимать украинских беженцев, общественная поддержка Украины может уменьшиться, если будет считаться, что молодые мужчины-эмигранты избегают службы.

Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавнее изменение в законодательстве привело к тенденции эмиграции, с которой мы должны бороться,

– заявил депутат Бундестага Юрген Хардт.

Польская ультраправая партия "Конфедерация" сделала резкое заявление: "Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, но обременяют польских налогоплательщиков расходами на их дезертирство".

Отмечается, что с начала 2025 года до отмены ограничений на выезд в конце августа границу с Польшей пересекли почти 45 300 украинских мужчин в возрасте 18 – 22 лет. В течение следующих двух месяцев количество возросло до 98 500, или 1600 в день.

В то же время многие продолжали двигаться на запад. Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на данные немецкого министерства внутренних дел информирует, что количество молодых украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжали в Германию, выросло с 19 в неделю в середине августа до от 1400 до 1800 в неделю в октябре.

Где увеличилось количество беженцев из Украины?