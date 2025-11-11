"На чемоданах": украинка показала жизнь в лагере для беженцев в Норвегии

Украинка проживает в лагере для беженцев в Норвегии. Она готовится переезжать в коммуну, поэтому живет уже со сложенными чемоданами.

Беженка поделилась, как проходит ее день в лагере.

Как проходит день в лагере беженцев?

Украинка рассказала, что обычно просыпается в 9 – 10 утра. Пока соседи спят или кухня не занята, она готовит завтрак. Но делает это быстро, чтобы другая семья тоже могла использовать кухню.

После завтрака мы начинаем уборку и упаковку чемоданов. Потому что скоро нам переезжать в коммуну. Нам захотелось заблаговременно это все упаковать,

– подчеркнула она.

Далее беженцы собираются играть в настольные игры. Впоследствии она выходит гулять, берет с собой чай или какую-то еду. В этот раз им захотелось разжечь костер и пожарить сосиски. После этого она села за изучение норвежского языка.

Украинка показала день в лагере для беженцев в Норвегии: смотрите видео

