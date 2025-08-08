Оказалось, что молодежь, получившая статус временной защиты в Германии, помогла стране избежать демографического коллапса. Несмотря на это, доля молодежи там до сих пор на исторически низком уровне.

В Федеральном статистическом ведомстве страны заявили, что молодые беженцы из Украины помогли Германии не опуститься до критически низких отметок по доле молодежи в обществе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Как украинские беженцы спасли демографию Германии?

В общем, начиная с 2021 года, доля молодежи среди населения Германии остается на исторически низком уровне.

В конце 2024 года в стране проживало лишь около 10 процентов людей в возрасте от 15 до 24 лет (примерно 8,3 миллиона).

Приток молодых украинцев помог удержать эту отметку – без них она опустилась бы еще больше. В ведомстве подсчитали, что без этой иммиграции доля молодежи в конце 2024 года составляла бы лишь 8,6 процента.

Обратите внимание. В начале 2024 года в Германии проживало меньше молодых людей, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС.

Почему это плохо? Уменьшение количества молодежи в стране влечет за собой такие последствия, как: уменьшение рабочей силы, увеличение расходов на социальное обеспечение, снижение конкурентоспособности, уменьшение общественной активности и политической стабильности, а также демографические проблемы, как вот уменьшение рождаемости.

Несмотря на это, украинцев ждет сокращение помощи в Германии. Страна планирует снизить выплаты беженцам, которые прибыли в стране после 1 апреля 2025 года.