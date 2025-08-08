Виявилося, що молодь, яка отримала статус тимчасового захисту у Німеччині, допомогла країні уникнути демографічного колапсу. Попри це, частка молоді там досі на історично низькому рівні.

У Федеральному статистичному відомстві країни заявили, що молоді біженці з України допомогли Німеччині не опуститися до критично низьких позначок щодо частки молоді у суспільстві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

Як українські біженці врятували демографію Німеччини?

Загалом, починаючи з 2021 року, частка молоді серед населення Німеччини залишається на історично низькому рівні.

Наприкінці 2024 року в країні проживали лише близько 10 відсотків людей у віці від 15 до 24 років (приблизно 8,3 мільйона).

Приплив молодих українців допоміг втримати цю позначку – без них вона опустилася б ще більше. У відомстві підрахували, що без цієї імміграції частка молоді наприкінці 2024 року становила б лише 8,6 відсотка.

Зверніть увагу. На початку 2024 року в Німеччині проживало менше молодих людей, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС.

Чому це погано? Зменшення кількості молоді в країні тягне за собою такі наслідки, як: зменшення робочої сили, збільшення витрат на соціальне забезпечення, зниження конкурентоспроможності, зменшення громадської активності та політичної стабільності, а також демографічні проблеми, як от зменшення народжуваності.

Попри це, українців чекає скорочення допомоги у Німеччині. Країна планує знизити виплати біженцям, які прибули в країні після 1 квітня 2025 року.