В Нидерландах все больше беженцев могут оказаться на улице: почему это происходит

Миграционные власти Нидерландов должны немедленно найти сотни дополнительных мест для беженцев – иначе сотни людей, в том числе и украинцев, могут оказаться на улице.

О нехватке мест для беженцев сообщает RTL со ссылкой на данные Центрального агентства по приему лиц, ищущих убежища.

Какова ситуация с местами для беженцев в Нидерландах?

В COA предупреждают, что нехватка мест для расселения беженцев становится все более острой – и из-за этого лица, ищущие убежища, могут быть вынуждены ждать под открытым небом возле центра приема в Тер-Апеле. Все сложнее обеспечивать жильем детей, женщин и людей с медицинскими проблемами.

Однако, по оценке Центрального агентства, такая ситуация связана не с увеличением количества ходатайств о предоставлении убежища, а с тем, что люди слишком долго остаются в системе приема. Рассмотрение дел в Службе иммиграции и натурализации, а также судебные процедуры длятся очень долго. В то же время еще почти 18 500 человек, что уже получили статус беженца, ожидают предоставления жилья в муниципалитетах.

Председатель правления COA Ремко Баккер призвал муниципалитеты срочно организовать временное и экстренное жилье – ведь возможности системы уже практически исчерпаны.

Мы должны вместе не допустить, чтобы люди оказались на улице. Это негуманно,

– заявил он.

Между тем нидерландский Красный Крест еще с мая организует ночлег для просителей убежища, но в последние месяцы эти места регулярно заполняются.