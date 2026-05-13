Яйца за 350 гривен: в этой стране Европы самая дорогая продуктовая корзина
- Швейцария имеет самую дорогую продуктовую корзину в Европе с индексом 106, превышая стоимость продуктов в Нью-Йорке.
- Жители Швейцарии тратят в среднем 436 – 655 евро на продукты ежемесячно, что составляет около 6,6 – 10% их заработка.
Цены на продукты в разных странах отличаются невероятно сильно – но даже между городами в одной стране разница может быть значительная.
Еженедельный поход за продуктами – это неизбежная трата, с которой приходится просто мириться. Но в зависимости от того, где именно вы живёте, приходится тратить разную сумму, пишет Euronews.
Какая страна в Европе имеет самую дорогую продуктовую корзину?
Вероятно, никого не удивит, что самая дорогая страна Европы в целом может также "похвастаться" и невероятно дорогой продуктовой корзиной. И эта страна – это Швейцария. Согласно отчету 2025 года именно эта страна возглавляет рейтинг с индексом в 106.
Базой для сравнения взяли достаточно дорогой Нью-Йорк, и индекс 106 означает, что продукты, которые в американском городе обойдутся в 100 евро, будут стоить 106 евро в Швейцарии. Впрочем, этот индекс совсем не учитывает покупательную способность граждан – а это достаточно важный фактор.
Самый дорогой город в Швейцарии – это Женева, и недалеко после нее идет Цюрих. К слову, это также два единственных города Европы, продукты в которых дороже, чем в Нью-Йорке.
Интересно! Самые дешевые продукты тем временем можно найти в Будапеште и Варшаве – обе имеют индекс 37.
Какие цены на продукты в Швейцарии?
Если вы пойдете в продуктовый магазин в Швейцарии, выложить денег придется немало, пишет Numbeo. Вот какие цены там на базовые продукты:
- молоко, 1 литр – 1,97 евро;
- белый хлеб (500 граммов) – 3,32 евро;
- белый рис (1 килограмм) – 3,27 евро;
- Яйца (12 штук) – 6,75 евро;
- Сыр (1 килограмм) – 23,45 евро;
- Куриное филе (1 килограмм) – 25,43 евро;
- яблоки (1 килограмм) – 3,26 евро;
- бананы (1 килограмм) – 1,94 евро;
- помидоры (1 килограмм) – 4,86 евро;
- картофель (1 килограмм) – 1,86 евро;
- бутылка вина – 13,06 евро;
- пачка сигарет – 9,83 евро.
В среднем одному человеку в Швейцарии нужно тратить 436 – 655 евро в месяц на продукты. Впрочем, нужно также учитывать, что в среднем люди в этой стране зарабатывают 6,524 евро в месяц после уплаты налогов. Поэтому, в среднем швейцарцы тратят примерно 6,6 – 10% от своего заработка на еду.
Что еще стоит знать украинцам?
Если вы захотите путешествовать в Швейцарию, то потратиться вскоре придется не только на продукты там, но и на цифровое разрешение на въезд – ведь уже 2027 года на границах ЕС заработает новая система ETIAS.
Разрешение будет действовать в течение трех лет, но за него придется заплатить аж 20 евро. Кроме того, он не означает, что в страну автоматически пропустят – все пограничные проверки будут происходить как обычно.