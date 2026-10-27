В три раза больше денег за ту же корзину: где в Европе самые дорогие продукты

Одни и те же продукты могут стоить совершенно по-разному в разных странах Европейского Союза. Но даже низкие цены зачастую не означают, что местные жители могут без труда позволить себе эти покупки.

Цены даже на основные продукты, такие как хлеб, молоко и яйца, могут значительно различаться в зависимости от страны ЕС, пишет Euronews. И перед поездкой или переездом за границу не помешает также учесть стоимость продуктовой корзины.

В каких странах ЕС самые дорогие продукты?

Пища занимает очень значительную долю бюджета людей по всей Европе, но стоимость наполнения корзины довольно сильно варьируется от страны к стране. В ЕС, по данным Евростата, питание и безалкогольные напитки составляют примерно 13,6% расходов домохозяйств. При этом расходы на жилье и коммунальные услуги занимают большую долю – примерно 23%.

По состоянию на середину 2026 года индекс цен на продукты колеблется от 57,2 в Молдове до 189,2 в Швейцарии, при этом средний показатель по ЕС составляет 100. Это означает, что продукты в Швейцарии на 89,2% дороже среднего показателя, а вот в Молдове – на 42,8% дешевле.

Или же корзина, которая в среднем по ЕС стоит 100 евро, обойдется всего в 57 евро в Молдове и в 189 евро в Швейцарии.

Интересно! в Украине индекс цен на продукты составляет 52,2, что делает ее самой дешевой страной в Европе для покупки продуктов.

При этом три из пяти самых дорогих стран – скандинавские. В число лидеров также вошли Исландия (183,6), Норвегия (154,4), Люксембург (134,9), Дания (128,4).

Между тем среди пяти самых больших европейских экономик самые дорогие продукты во Франции, а вот Испания остается единственной страной, где этот показатель ниже среднего. В Великобритании, Германии и Италии уровень цен несколько выше среднего.

Между тем Румыния по-прежнему остается самой дешевой страной ЕС для покупки продуктов – цены там на 33,3% ниже среднего показателя по ЕС.

Но при расчетах также нужно учитывать разницу в заработной плате и покупательной способности – ведь иногда продукты дешевле в абсолютных цифрах, но все равно остаются менее доступными.