Украинка Оксана проживает в Бельгии уже не один год, и в комментарии 24 Канала она рассказала, насколько сильно цены в Украине и Бельгии отличаются.

Насколько разные цены в Бельгии и Украине?

По словам Оксаны, в Украине некоторые товары и услуги значительно дешевле, чем в Бельгии. В частности, существенно отличаются цены на овощи и мясо – в Бельгии они стоят немало.

Кроме того, больше придется отдать за поход в кафе и рестораны. Дороже в Бельгии также и различные услуги, например парикмахер или массаж.

Еще один дорогой аспект жизни в Бельгии – это медицина, и особенно стоматология.

На все остальное цены плюс-минус одинаковые,

– добавила женщина.

Кстати, минимальная заработная плата в Бельгии на 2025 год составляет 2029,88 евро в месяц, и только за предыдущий год она выросла на 75 евро, пишет Poradnuk. Правительство Бельгии пересматривает минимальную заработную плату дважды в год, и за последнее десятилетие она выросла на 528,06 евро.

