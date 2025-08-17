Укр Рус
17 серпня, 18:34
Ці 4 речі у Бельгії обійдуться значно дорожче: українка порівняла ціни

Марина Блохіна
Основні тези
  • Ціни на овочі, м'ясо, походи до кафе та ресторанів, а також послуги в Бельгії значно вищі, ніж в Україні.
  • Мінімальна заробітна плата в Бельгії на 2025 рік складає 2029,88 євро на місяць і зростає щороку.
  • Медицина, особливо стоматологія, у Бельгії є дорогим аспектом життя.

Українка, що вже багато років живе у Бельгії, порівняла ціни за кордоном та в Україні – і це порівняння може неабияк здивувати.

Українка Оксана проживає в Бельгії вже не один рік, і в коментарі 24 Каналу вона розповіла, наскільки сильно ціни в Україні та Бельгії відрізняються. 

Наскільки різні ціни у Бельгії та Україні?

За словами Оксани, в Україні деякі товари та послуги значно дешевші, ніж у Бельгії. Зокрема, суттєво відрізняються ціни на овочі та м'ясо – в Бельгії вони коштують чимало. 

Окрім того, більше доведеться віддати за похід до кафе та ресторанів. Дорожчі у Бельгії також і різноманітні послуги, як-от перукар чи масаж. 

Ще один дорогий аспект життя у Бельгії – це медицина, і особливо стоматологія. 

На все інше ціни плюс-мінус однакові,
 – додала жінка. 

До речі, мінімальна заробітна плата у Бельгії на 2025 рік складає 2029,88 євро на місяць, і тільки за попередній рік вона зросла на 75 євро, пише Poradnuk. Уряд Бельгії переглядає мінімальну заробітну плату двічі на рік, і за останнє десятиліття вона зросла на 528,06 євро.

