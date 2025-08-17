Ці 4 речі у Бельгії обійдуться значно дорожче: українка порівняла ціни
- Ціни на овочі, м'ясо, походи до кафе та ресторанів, а також послуги в Бельгії значно вищі, ніж в Україні.
- Мінімальна заробітна плата в Бельгії на 2025 рік складає 2029,88 євро на місяць і зростає щороку.
- Медицина, особливо стоматологія, у Бельгії є дорогим аспектом життя.
Українка, що вже багато років живе у Бельгії, порівняла ціни за кордоном та в Україні – і це порівняння може неабияк здивувати.
Українка Оксана проживає в Бельгії вже не один рік, і в коментарі 24 Каналу вона розповіла, наскільки сильно ціни в Україні та Бельгії відрізняються.
Наскільки різні ціни у Бельгії та Україні?
За словами Оксани, в Україні деякі товари та послуги значно дешевші, ніж у Бельгії. Зокрема, суттєво відрізняються ціни на овочі та м'ясо – в Бельгії вони коштують чимало.
Окрім того, більше доведеться віддати за похід до кафе та ресторанів. Дорожчі у Бельгії також і різноманітні послуги, як-от перукар чи масаж.
Ще один дорогий аспект життя у Бельгії – це медицина, і особливо стоматологія.
На все інше ціни плюс-мінус однакові,
– додала жінка.
До речі, мінімальна заробітна плата у Бельгії на 2025 рік складає 2029,88 євро на місяць, і тільки за попередній рік вона зросла на 75 євро, пише Poradnuk. Уряд Бельгії переглядає мінімальну заробітну плату двічі на рік, і за останнє десятиліття вона зросла на 528,06 євро.
