В одном французском городке жители не могут прийти к согласию по поводу церковных колоколов: одни убеждены, что звук – это часть традиции. Другие же просто хотят выспаться.

В городке Ла-Гарнаш на западе страны между жителями разгорелся спор по поводу попытки заставить замолчать колокола местной церкви. Они звенят круглосуточно, пишет The Guardian.

Почему жители Ла-Гарнаша спорят из-за колоколов?

С 1942 года часовая башня церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьйон каждые 15 минут исполняет гимн, сочиненный еще в XVIII веке. Колокола звучат не только днем, но и ночью: в период с 22:00 до 7:00 они бьют 37 раз, а за ночь в общей сложности насчитывается более 700 отдельных ударов.

Часть жителей считает эти колокола важной частью культурной традиции Франции; между тем другие жалуются, что из-за постоянного звона не могут нормально спать. Вновь прибывших жителей же часто обвиняют в том, что те не поинтересовались особенностями городка перед переездом.

Попытка добиться прекращения ночного звона потерпела неудачу: во время голосования о дальнейшей судьбе колоколов на избирательные участки пришли лишь 749 из 5515 жителей Ла-Гарнаша. И три четверти участников, которые все же проголосовали, высказались за то, чтобы колокола продолжали звучать и в дальнейшем.

Городской совет принял к сведению результаты и благодарит всех жителей Ла-Гарнаша, принявших участие в голосовании,

– пояснили в городском совете.

Шесть колоколов карильона, которые отличаются от трех основных церковных колоколов, были установлены еще в сентябре 1942 года. Они исполняют гимн, написанный бретонским священником Сен-Луи-Мари Гриньоном де Монфором.

В 1711 году он проезжал через Ла-Гарнаш, расположенный к юго-западу от Нанта. Карильон – это сложное механическое устройство из пружин и зубчатых колес, в котором молоточки ударяют по колоколам. Во Франции сохранилось лишь несколько таких механизмов, а сам карильон называют "хрупким".

Каждая часть гимна длится всего несколько секунд с интервалом в 15 минут. Но для людей, вынужденных открывать окна и спать, этот звон становится настоящим испытанием.