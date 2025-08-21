Двое испанских инфлюенсеров столкнулись с проблемами во время путешествия после того, как положились на искусственный интеллект в подготовке. Они проигнорировали важные моменты, что привело к осложнениям при попытке пересечь международные границы.

Все из-за неверного совета от ChatGPT о документах для поездки. Девушка поделилась эмоциональным видео в своем Instagram, пишет 24 Канал.

Читайте также "Жемчужина" Италии полное разочарование, – туристка об озере Комо, куда ни за что не вернется

Как ChatGPT испортил блогерам из Испании отпуск?

Мэри Калдасс поделилась своим опытом, утверждая, что она спрашивала в ChatGPT о необходимости визы для въезда в Пуэрто-Рико и получила ответ, что виза не нужна. Однако при регистрации на рейс выяснилось, что, несмотря на отсутствие визовых требований для граждан ЕС при пребывании менее 90 дней, туристам все же необходимо заранее зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (ESTA).

Ее видео с подробностями инцидента собрало тысячи просмотров, вызвав шквал комментариев от зрителей. Многие пользователи выразили мало сочувствия к трудному положению Калдасс, подчеркивая важность проверки информации о путешествиях через официальные каналы, а не полагаться исключительно на искусственный интеллект.

Сама Калдасс признала свой скептицизм относительно виртуального ассистента, в шутку предположив, что неприятность с поездкой может быть "местью" ChatGPT за ее периодические пренебрежительные замечания в его сторону.

Несмотря на изначальную неудачу, планы путешествий Калдасс остались практически неизменными. Она быстро возобновила делиться позитивными новостями из своего путешествия, опубликовав на следующий день радостные видео с концерта в Пуэрто-Рико, а также другие яркие моменты своего отпуска.

Тем временем стало известно, что в 12 аэропортах Португалии пройдут забастовки.