Сотрудники наземных служб португальских аэропортов объявили о серии забастовок, которые продлятся до конца августа. Чего требуют работники, и к чему подготовиться пассажирам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Какова причина забастовок в аэропортах Португалии?

Профсоюз авиационных работников (SIMA) организовал акции протеста в ответ на постоянные проблемы, связанные с низкой заработной платой, неоплачиваемыми ночными сменами и ухудшением условий труда. Это произошло после того, как британская компания Menzies Aviation взяла на себя контроль над наземными операциями.

Запланированные забастовки должны повлиять на основные аэропорты по всей стране, включая:

Лиссабон,

Фару,

Порту,

Порту-Санту,

Мадейру,

Азорские острова.

Предыдущая забастовка с 15 по 18 августа привела к отмене десятков рейсов и значительным задержкам, многие самолеты вылетели без багажа пассажиров. Дополнительные забастовки запланированы на 22 – 25 августа и 29 августа – 1 сентября.

По данным Министерства иностранных дел Великобритании и ANA, организации, ответственной за управление аэропортами, эти протесты могут привести к значительным отменам рейсов, что особенно повлияет на национального перевозчика TAP Air Portugal.

Пассажиров призывают заранее проверять статус своих рейсов, выделить дополнительное время для путешествия и упаковать необходимые вещи в ручную кладь.

Заметим, ранее в 12 аэропортах Испании тоже состоялись масштабные забастовки.