5 вещей, которых украинцы не хватает в Италии: неожиданный список
- Украинка в Италии скучает по украинским супам, кофе, хлебом, службами такси и праздниками.
- В Италии трудно найти кофе, подобный украинскому, и она отметила, что ни одна чиабата не заменит украинский хлеб.
Украинка Ольга, переехавшая в Италию, поделилась, что скучает по многим вещам из Украины, и найти их за границей совсем непросто.
Многие украинцы сейчас живут за границей, и Италия является достаточно популярным выбором, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha_tarycheva.
Чего не хватает украинке в Италии?
Украинка, переселившаяся в Италию, вернулась на родину всего на несколько недель – и сразу же заметила немало вещей, которых в Италии ей не хватает. Прежде всего она вспомнила о супы – борщ, солянка и другие жидкие блюда, которые часто едят в Украине, для итальянцев является чем-то редким и очень необычным.
Следующий пункт списка – это кофе.
В Украине кофе можно выпить на каждом шагу, и он реально вкусный. Еще и выбор от безлактозного и бананового молока до декафа на любой вкус и кошелек,
– поделилась девушка.
А вот в Италии же, по словам украинки, найти в кофейнях преимущественно можно только эспрессо "на пережаренных зернах".
Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео
Еще одна вещь. которой не хватает украинке в Италии – это хлеб. Она убеждена, что ни одна чиабата не может заменить домашний батон или украинский черный хлеб. Также в Италии не такие хорошие службы такси – если в Украине можно заказать машину за несколько минут, за рубежом придется ждать значительно дольше, а порой еще и нужно объяснять водителю, куда ехать.
Последнее, о чем вспомнила украинка – это праздники.
То, как украинцы празднуют Рождество или Пасху, с песнями и традициями, и этой особой атмосферой – такого в Италии мне очень не хватает,
– рассказала девушка.
