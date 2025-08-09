Украинка Анна Дейнеко переехала из Чехии в Нидерланды 4 месяца назад. До этого она несколько лет прожила в Германии, и, по ее словам, "это небо и земля".

В комментарии для 24 Канал Анна рассказала, что искала для себя и своей семьи такое место, в котором, в первую очередь, в них будут видеть людей, а не украинцев.

Чехия или Нидерланды: что лучше для украинцев?

Анна рассказала, что в Чехии она часто сталкивалась с дискриминацией и ксенофобией. Зато в Нидерландах такого нет.

В Чехии, в отличие от Нидерландов, мы частенько слышали "сваливай на войну в Украину, тебе здесь не место". Жилье и хорошая еда только для чехов. И конечно, что мы "живем за их огромные выплаты",

– сказала Анна.

Она заметила, что выплаты для взрослого человека в Чехии составляют всего чуть более 3 тысяч крон, то есть примерно 120 евро.

Одна медицинская страховка в месяц, которая является обязательной, это уже 100 евро. И получают эту выплату только безработные. А не делать в Чехии не является реальным, потому что жить ты будешь под мостом,

– добавила она.

Для сравнения – в Нидерландах выплаты для украинцев, которые живут в центрах размещения, составляют 300 евро в месяц. Однако найти адекватную работу, по словам Анны, проще, чем в Чехии.

Здесь мне нравится, что для того, чтобы просто жить, а не выживать, ты работаешь по 8 часов и имеешь достаточно средств на базовые потребности и не только. Все зависит от человека. Можешь жить на локации и получать от государства 300 евро, как безработный, или искать для себя лучшей жизни и идти работать,

– сказала девушка.

Она также добавила, что местные жители очень приветливые и всегда готовы помощи в меру своих возможностей.