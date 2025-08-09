Мы частенько слышали "сваливай в Украину", – украинка рассказала, почему переехала из Чехии в Нидерланды
- Анна Дейнеко переехала из Чехии в Нидерланды из-за дискриминации и ксенофобии, с которыми сталкивалась в Чехии.
- В Нидерландах выплаты для украинцев, которые живут в центрах размещения, составляют 300 евро в месяц, и найти работу легче, чем в Чехии.
- Анна отметила, что в Нидерландах работать 8 часов достаточно для покрытия базовых потребностей, а местные жители приветливые и готовы помочь.
Украинка Анна Дейнеко переехала из Чехии в Нидерланды 4 месяца назад. До этого она несколько лет прожила в Германии, и, по ее словам, "это небо и земля".
В комментарии для 24 Канал Анна рассказала, что искала для себя и своей семьи такое место, в котором, в первую очередь, в них будут видеть людей, а не украинцев.
Чехия или Нидерланды: что лучше для украинцев?
Анна рассказала, что в Чехии она часто сталкивалась с дискриминацией и ксенофобией. Зато в Нидерландах такого нет.
В Чехии, в отличие от Нидерландов, мы частенько слышали "сваливай на войну в Украину, тебе здесь не место". Жилье и хорошая еда только для чехов. И конечно, что мы "живем за их огромные выплаты",
– сказала Анна.
Она заметила, что выплаты для взрослого человека в Чехии составляют всего чуть более 3 тысяч крон, то есть примерно 120 евро.
Одна медицинская страховка в месяц, которая является обязательной, это уже 100 евро. И получают эту выплату только безработные. А не делать в Чехии не является реальным, потому что жить ты будешь под мостом,
– добавила она.
Для сравнения – в Нидерландах выплаты для украинцев, которые живут в центрах размещения, составляют 300 евро в месяц. Однако найти адекватную работу, по словам Анны, проще, чем в Чехии.
Здесь мне нравится, что для того, чтобы просто жить, а не выживать, ты работаешь по 8 часов и имеешь достаточно средств на базовые потребности и не только. Все зависит от человека. Можешь жить на локации и получать от государства 300 евро, как безработный, или искать для себя лучшей жизни и идти работать,
– сказала девушка.
Она также добавила, что местные жители очень приветливые и всегда готовы помощи в меру своих возможностей.