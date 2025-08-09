Ми частенько чули "звалюй в Україну", – українка розповіла, чому переїхала з Чехії в Нідерланди
- Анна Дейнеко переїхала з Чехії до Нідерландів через дискримінацію та ксенофобію, з якими стикалася в Чехії.
- У Нідерландах виплати для українців, які живуть у центрах розміщення, становлять 300 євро на місяць, і знайти роботу легше, ніж у Чехії.
- Анна зазначила, що у Нідерландах працювати 8 годин достатньо для покриття базових потреб, а місцеві жителі привітні та готові допомогти.
Українка Анна Дейнеко переїхала з Чехії до Нідерландів 4 місяці тому. До цього вона кілька років прожила в Німеччині, і, за її словами, "це небо і земля".
У коментарі для 24 Канал Анна розповіла, що шукала для себе та своєї сім'ї таке місце, в якому, в першу чергу, у них бачитимуть людей, а не українців.
Чехія чи Нідерланди: що краще для українців?
Анна розповіла, що в Чехії вона часто стикалася з дискримінацією та ксенофобією. Натомість в Нідерландах такого немає.
В Чехії, на відміну від Нідерландів, ми частенько чули "звалюй на війну в Україну, тобі тут не місце". Житло та хороша їжа лише для чехів. І звичайно, що ми "живемо за їхні величезні виплати",
– сказала Анна.
Вона зауважила, що виплати для дорослої людини в Чехії становлять всього трохи більше ніж 3 тисяч крон, тобто приблизно 120 євро.
Одна медична страховка на місяць, яка є обов'язковою, це вже 100 євро. І отримують цю виплату лише безробітні. А не робити в Чехії не є реальним, бо жити ти будеш під мостом,
– додала вона.
Для порівняння – у Нідерландах виплати для українців, які живуть у центрах розміщення, становлять 300 євро на місяць. Проте знайти адекватну роботу, за словами Анни, простіше, ніж у Чехії.
Тут мені подобається, що для того, щоб просто жити, а не виживати, ти працюєш по 8 годин та маєш достатньо коштів на базові потреби й не тільки. Все залежить від людини. Можеш жити на локації та отримувати від держави 300 євро, як безробітний, або шукати для себе кращого життя та йти працювати,
– сказала дівчина.
Вона також додала, що місцеві жителі дуже привітні й завжди готові допомоги в міру своїх можливостей.