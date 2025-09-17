Упаковка вещей в поездку – это непростая задача даже для бывалых путешественников. Но для того, чтобы путешествие прошло максимально удачно, нужно обязательно упаковать одну вещь в ручную кладь.

С приближением осени многие планируют отпуска, чтобы избежать и холодной погоды, и толп туристов в любимых местах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Аэропорты ЕС охватили массовые забастовки: когда и где ждать задержек и отмен рейсов

Что нужно обязательно положить в ручную кладь?

Успешная упаковка – это нечто гораздо большее, чем просто складывание вещей в багаж. И оно также требует опыта и тщательного планирования. И именно поэтому эксперт по путешествиям Клэр Франклин делится своим лайфхаком, который может упростить любое путешествие.

Ее рекомендация номер один очень проста – легкий шопер, желательно такой, что легко складывается. Очень часто такие вещи становятся полезными для походов в супермаркет или покупки сувениров – и часто этот необходимый предмет даже не думают брать в отпуск.

Кроме того, такие сумки прекрасно использовать как дополнительный элемент в ручной клади, если вы не можете поместить все необходимые вещи в ежедневную сумку, и после прохождения контроля безопасности какие-то вещи пришлось забрать в аэропорту в последнюю минуту.

Но еще один важный предмет, который особенно важно брать во время долгих путешествий – это маска для глаз. Она не только заблокирует любое освещение в самолете, но и пригодится, если окажется, что во временном помещении нет штор. Также маска может быть удобной, если нужно поспать днем, чтобы преодолеть смену часовых поясов.



Чемодан следует паковать продуманно / Фото Pexels

Что касается самого процесса упаковки, эксперт советует убедиться, что необходимые для сна вещи вы пакуете последними. В частности, сверху должны лежать зубная щетка и ночная одежда. Это делается для того, чтобы они были легкодоступными после того, как вы прибудете на место назначения.

Что еще о путешествиях нужно знать?