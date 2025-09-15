Клопы – это такие себе "автостопники", которые могут проникнуть в вашу одежду, багаж и рюкзак, и из поездки отправиться к вам домой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И в гостиничных номерах они случаются довольно часто – поэтому перед тем, как раскладывать вещи, нужно проверить комнату на их наличие.

Почему не стоит включать свет в гостиничном номере?

Проверка номера на наличие маленьких нежелательных гостей – это не то, о чем хочется беспокоиться во время отпуска. Впрочем, один из сотрудников отеля предостерег, что во время путешествий все же стоит быть бдительными. Проверка номера на наличие постельных клопов – это простой и быстрый способ убедиться, что вы не привезете домой нежелательных вредителей.

Заражение постельными клопами между 2022 и 2024 годом выросло на 35% из-за активности международных путешествий – и никто не хочет делить с этими существами свое пространство. Но есть один простой способ убедиться, есть ли они в номере.



Гостиничный номер нужно проверить на клопов / Фото Pexels

Прежде всего, когда вы заходите в него, вы не должны включать свет. Несмотря на то, что это может показаться нелогичным, на самом деле клопов легче обнаружить в темноте, ведь при наличии света они начинают прятаться.

Вот как я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и устроиться. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что в комнате темно. Выключите свет, закройте шторы и воспользуйтесь фонариком на телефоне,

– поделилась работница отеля.

Обычно клопы прячутся в углах и складках белья. И даже если вы не видите насекомых, обязательно проверьте, нет ли на матрасе пятен крови – это также может быть плохим признаком.

Если не повезло обнаружить признаки постельных клопов в своем гостиничном номере, нужно фотографировать и фиксировать все – после этого стоит просить о переселении в другой номер и возврате денег.

Что еще нужно знать туристам во время путешествий?