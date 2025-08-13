Как правило, пересечение таможенной границы Румынии не занимает много времени – и все же существуют некоторые правила, с которыми стоит считаться.

Лето – это идеальное время для поездок за границу, но незнание таможенных правил может испортить путешествие еще до его начала, пишет 24 Канал.

Что можно ввозить в Румынию?

В Румынию можно беспошлинно ввозить предметы и вещи для личных нужд, что нужны на период пребывания в стране. Кроме того, беспрепятственно можно завезти фото-, аудио– и видеотехнику, по одному предмету на каждое наименование, пишет МИД Украины.

Также можно ввозить в Румынию:

до 4 литров вина;

до 1 литра крепких спиртных напитков;

до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий;

до 200 граммов кофе или какао для личного употребления.

В Румынии также действуют общеевропейские правила ввоза животных, и в страну без декларирования можно ввезти до 10000 евро.



Через границу с Румынией провозить можно не все / Фото Pexels

Что нельзя провозить через границу Румынии?

Впрочем, стоит быть внимательными с некоторыми предметами и едой, которые запрещено провозить через границу:

молочная продукция;

консервы на мясной основе и любые мясные изделия;

грунт, семена, саженцы, хвойная кора или бамбук;

ветеринарные препараты и незарегистрированные корма;

оружие и боеприпасы;

порнографические или экстремистские материалы;

токсичные и радиоактивные вещества;

предметы исторической ценности.

