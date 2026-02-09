Работа, расходы и экономия: украинка ответила на самые популярные вопросы о Швеции

Украинка Виктория уже почти 3 года вынужденно живет в Швеции и работает в местной кофейне. Поэтому она ответила на наиболее распространенные вопросы об этой стране.

Швеция – это достаточно популярная среди украинцев страна Европы. И перед переездом многие стремятся узнать, во сколько обходится жизнь там, сообщает vikaprofika.

Что нужно знать о жизни в Швеции?

Стоимость жизни

Базовые расходы в месяц состоят из аренды жилья – на это нужно 10 – 13 тысяч шведских крон (47 604 – 61 885 гривен) за одно- или двухкомнатную квартиру.

На еду для семьи из трех человек мы тратим примерно 6 тысяч крон, – поделилась украинка. 1000 – плата за садик, 300 – мобильная связь, 700 – бытовая химия и памперсы,

– поделилась блогерша.

А вот на проезд тратиться в Стокгольме не нужно – для украинцев он пока бесплатный. То есть семье из трех человек нужно от 17 000 шведских крон – примерно 81 000 гривен в месяц. Но одежда, развлечения и походы в кафе в эту сумму не учтены.

Украинка ответила на популярные вопросы о жизни в Швеции: смотрите видео

Экономия

Но, к счастью, в Швеции можно и сэкономить. В частности, есть множество музеев и мероприятий для украинцев, где не нужно платить за вход. Продукты украинка советует покупать в бюджетных магазинах – например Lidl.

Еще в Стокгольме есть социальный магазин для людей с минимальными доходами. Одежду, посуду, мебель можно покупать на секонд-хендах, или в маркетплейсе,

– добавила украинка.

Самые большие расходы

Самый большой расход для людей, живущих в Швеции – это, бесспорно, аренда жилья. Также достаточно дорогими являются заведения – на основное блюдо цена стартует от 150 крон, а вот кофе обойдется в 50.

Работа

Многие украинцы интересуются, насколько быстро в Швеции можно найти работу – и это очень сильно зависит от сферы и знания языка.

В ресторанной сфере найти работу легче, ведь часто там достаточно только английского языка. Также без знания языка стоит рассмотреть сферы строительства и уборки. А вот для высококвалифицированных специальностей требуют знания языка и времени – иногда на собеседования приходится тратить по полгода.

Интересно! Швеция – это одна из немногих стран ЕС, где нет законодательно установленной минимальной заработной платы, поэтому она определяется коллективным договором и варьируется от сферы к сфере, пишет Eurofund.

