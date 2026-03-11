Женщина сбежала из "самой безопасной" страны мира менее чем за год, и вот почему

Исландия считается самой безопасной страной в мире – впрочем, блогерша из Австралии, решившая кардинально изменить свою жизнь и переехать туда, не выдержала в стране даже года.

Блогер и ветеринарка Ханна Хамар переехала в Исландию, чтобы исследовать корни своей матери – и покинула страну в 30-летнем возрасте. И из-за того, что Исландия – это совсем небольшая страна, и после приезда она до сих пор встречала на улицах людей, знавших ее маму, пишет Mirror.

Почему блогерша уехала из Исландии?

Несмотря на то, что по данным Глобального индекса мира 2025 года Исландия снова заняла первое место по безопасности, всего за семь месяцев пребывания в стране Хамар поняла, что жить там не сможет. И вот несколько причин, побудивших женщину вернуться в Австралию.

Суровая погода

За время жизни в Исландии женщина увидела и летний, и зимний сезон – и погодные условия страны ее изрядно удивили. В Исландии часто приходится объявлять и оранжевые, и даже красные предупреждения об опасной погоде. Последний уровень свидетельствует об экстремальной опасности для людей, транспорта и инфраструктуры.

В Исландии действительно нужно быть очень осторожным, чтобы всегда быть в безопасности, и не садиться за руль, когда погода не позволяет, потому что погода в Исландии – жестокая хозяйка,

– поделилась блогерша.

Проблемы со сном

Именно они стали одной из основных причин, почему женщина приняла решение о возвращении в Австралию. Исландские зимы довольно специфические: световой день чрезвычайно короткий, а вот темнота – затяжная. И со временем это повлияло на самочувствие женщины.

Другая культура

Одним из основных препятствий для общения с местными для австралийки стало незнание исландского языка. Впрочем, даже несмотря на это она заметила, что исландцы не такие приветливые и открытые, как она привыкла. Женщина подчеркнула, что в Исландии очень добрые люди, но им нужно больше времени, чтобы открыться.

Дорогая жизнь

Кроме того, шокировали блогера и цены на продукты. Некоторые товары вдвое, а то и втрое дороже, чем в Австралии – и поэтому их приходилось покупать полуфабрикаты или самые дешевые продукты.

Если вы небогатый человек, поесть вне дома на самом деле невозможно,

– добавила женщина.

