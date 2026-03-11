Говорится об обязательном страховании гражданской ответственности – и его отсутствие, даже если владельцы неосознанно повлекли прекращение действия полиса, приведет к неприятному штрафу, пишет InPoland.

За что в Польше можно получить значительный штраф?

С 1 января 2026 года в Польше выросла не только минимальная зарплата, но и штраф за отсутствие полиса гражданской ответственности. И его размер зависит от двух факторов – типа транспортного средства и продолжительности страхового перерыва.

Для легковых автомобилей нарушение будет караться штрафом в размере двух минимальных заработных плат. А вот для грузовиков, автобусов и тракторов применяется множитель 3, для мотоциклов и других средств – треть минимальной зарплаты, пишет Visit Ukraine.

Если промежуток времени между страхованием составляет 3 дня или меньше, водителю придется оплатить только 20% от максимального штрафа. Просрочка от 4 до 14 дней означает штраф в размере 50% от суммы. А вот если полиса нет более двух недель, водитель выплатит полную сумму.

Поэтому, вот какие суммы будут платить владельцы легковых автомобилей в случае нарушения:

1 – 3 дня просрочки – 1920 злотых;

4 – 14 дней – 4810 злотых;

более 14 дней – 9610 злотых.

А максимальный штраф для автобусов и грузовиков составляет 14 420 злотых.

