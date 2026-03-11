Мовиться про обов'язкове страхування цивільної відповідальності – і його відсутність, навіть якщо власники несвідомо спричинили припинення дії поліса, призведе до неприємного штрафу, пише InPoland.

Цікаво Майбутнє під питанням: скільки українців можуть залишитися за кордоном назавжди

За що у Польщі можна отримати значний штраф?

З 1 січня 2026 року у Польщі зросла не лише мінімальна зарплата, але й штраф за відсутність поліса цивільної відповідальності. І його розмір залежить від двох факторів – типу транспортного засобу та тривалості страхової перерви.

Для легкових автомобілів порушення каратиметься штрафом у розмірі двох мінімальних заробітних плат. А ось для вантажівок, автобусів та тракторів застосовується множник 3, для мотоциклів та інших засобів – третина мінімальної зарплати, пише Visit Ukraine.

Якщо проміжок часу між страхуванням становить 3 дні чи менше, водієві доведеться сплатити тільки 20% від максимального штрафу. Протермінування від 4 до 14 днів означає штраф у розмірі 50% від суми. А ось якщо поліса немає понад два тижні, водій виплатить повну суму.

Отож, ось які суми сплачуватимуть власники легкових автомобілів у випадку порушення:

1 – 3 дні протермінування – 1920 злотих;

4 – 14 днів – 4810 злотих;

понад 14 днів – 9610 злотих.

А максимальний штраф для автобусів та вантажівок становить 14 420 злотих.

Які ще новини з Польщі варто знати?