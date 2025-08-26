Перед поездкой за границу всегда нужно узнать о местных правилах и традициях, чтобы ненароком не нарушить их какими-то обычными на первый взгляд действиями.

Общение на другом языке может показаться сложным – но кроме перевода слов нужно помнить еще и о том, что определенное построение предложений может показаться оскорбительным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что считается невежливым в Испании?

Вежливость – это очень важная вещь не только за рубежом, и во время отпуска хочется быть особенно греческими, чтобы не испортить отдых себе и другим. Но подобная вежливость с добрыми намерениями может иметь неприятные последствия во время посещения Испании.

То, что на одном языке звучит уважительно, на самом деле может показаться чрезмерно сложным, запутанным или даже саркастическим в переводе на испанский. Особенно часто с этим приходится сталкиваться британским туристам, которые привыкли говорить косвенно, чтобы проявить особую вежливость.

Британские туристы считают, что они проявляют уважение, используя изысканную вежливость, но испанская культура ценит прямоту. То, что мы считаем вежливым, на самом деле может вызвать дискомфорт у испаноязычных, поскольку звучит неестественно и навязчиво, – поделился учитель испанского Джеймс Смит.

Испанская культура имеет совсем другую систему вежливости, которая может показаться несколько странной для многих туристов. В частности, многие привыкли смягчать просьбы фразами вроде "извините, что беспокою", или "возможно ли, чтобы вы..." – а вот испаноязычные люди предпочитают четкое, прямое общение.

В Испании прямолинейность – это проявление уважения, а вовсе не грубости. И когда вы просите о чем-то лаконично и четко, вы так проявляете уважение ко времени другого человека. Еще одна распространенная ошибка, которую часто допускают туристы – это чрезмерные извинения.

Иногда посетители начинают любое взаимодействие со слов "извините", или "извиняюсь" – и это может смутить испаноязычных людей.

