Помфрет расположен в штате Вермонт, и уже не один год он привлекает немало туристов – в частности тех, что хотят сделать яркие фотографии на фоне его идиллической красоты, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему туристы посещают Помфрет?

Городок в Вермонте насчитывает всего 900 человек, но в начале осени более половины автомобилей, проезжающих по городу, имеют номерные знаки других штатов. Они блокируют одну из полос движения и редко замедляются на дороге с ограничением скорости. И причина заключается в том, что они хотят сфотографировать невероятные сельские пейзажи на фоне осенних листьев.

В Помфрети, кроме театра, художественного центра с галереей и универсального магазина, есть всего несколько предприятий. Но привлекают туристов не они, а фермы, где можно самостоятельно собирать тыквы или яблоки. Особенно популярным стал дом 1700-х годов, рядом с которым расположена одна из ферм.

И очень быстро она стала известна как одно из самых фотографируемых мест в штате.

Это прекрасное место. Жаль, что его разрушили для всех,

– поделилась координатор местных выставок Дебора Гудвин.

Инфлюенсеры не просто приезжают в городок, а перелезают через ворота, обклеенные знаками "вход запрещен", устанавливают кабинки для переодевания, чтобы разместить многочисленные привезенные костюмы, оставляют мусор на обочине и блокируют дороги.

Помфрет посещает немало туристов из-за пейзажей / Фото Instagram

В конце концов местные жители обратились к местным властям, и дорогу к ферме сделали односторонней, чтобы ограничить движение, и даже этого было недостаточно. Тогда местные власти проголосовали за закрытие дорог, ведущих к ферме, в пик сезона – с 23 сентября по 15 октября.

Отныне в этот период ездить по дорогам могут только местные – и это вызвало гнев путешественников, приехавших специально для того, чтобы сделать фото.

