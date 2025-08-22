Полет самолетом – это самый быстрый и часто самый удобный способ добраться до нужного места, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, если вы летите долго, обойтись без еды на самолете точно не получится.

Какие блюда в самолете лучше не заказывать?

Эксперт по путешествиям Сильвена Нонев предупредила, что еда в самолетах очень часто переполнена солью и сахаром.

Вам следует стараться избегать еды в самолете как можно больше. Еда часто переполнена солью и сахаром, потому что во время полета наши вкусовые рецепторы работают не так, как на земле,

– поделилась она.

Герметичная среда в салоне самолета, оказывается, может аж на треть притупить нашу способность воспринимать вкус – а это означает, что во время приготовления пищи для самолетов поварам приходится добавлять гораздо больше приправ, чем обычно. Впрочем, особенно предостерегает експертка от одного блюда: тоста с ветчиной и сыром.



В самолете лучше не заказывать некоторые блюда / Фото Pexels

Это довольно популярный выбор на обед, но он содержит значительно больше вредного, чем тот, что вы купите на земле. Зато эксперт советует остановить выбор на чем-то более легком, например фрукты или салат – это поможет легче перенести полет и избежать неприятных инцидентов в самолете.

Кроме того, нельзя забывать и о воде – но бортпроводники предостерегают, что воду из-под крана в туалете самолета пить нельзя ни при каких обстоятельствах. Но если вы очень хотите пить, бортпроводница поделилась одним напитком, который на самом деле подходит лучше в воздухе – это томатный сок.

Томатный сок - безусловно, самый популярный выбор. Он богат на умами, вкус, который не тускнеет от условий в салоне,

– добавила эксперт.

