Перед поїздкою за кордон завжди потрібно дізнатися про місцеві правила та традиції, аби ненароком не порушити їх якимись звичайними на перший погляд діями.

Спілкування іншою мовою може видаватися складним – але окрім перекладу слів потрібно пам'ятати ще й про те, що певна побудова речень може видатися образливою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Що вважається неввічливим в Іспанії?

Ввічливість – це надзвичайно важлива річ не тільки за кордоном, та під час відпустки хочеться бути особливо гречними, аби не зіпсувати відпочинок собі та іншим. Але подібна ввічливість з добрими намірами може мати неприємні наслідки під час відвідування Іспанії.

Те, що однією мовою звучить шанобливо, насправді може здатися надмірно складним, заплутаним чи навіть саркастичним у перекладі на іспанську. Особливо часто з цим доводиться стикатися британським туристам, які звикли говорити непрямо, аби проявити особливу ввічливість.

Британські туристи вважають, що вони виявляють повагу, використовуючи вишукану ввічливість, але іспанська культура цінує прямоту. Те, що ми вважаємо ввічливим, насправді може викликати дискомфорт у іспаномовних, оскільки звучить неприродно та нав'язливо, – поділився вчитель іспанської Джеймс Сміт.

Іспанська культура має зовсім іншу систему ввічливості, яка може видатися дещо дивною для багатьох туристів. Зокрема, чимало людей звикли пом'якшувати прохання фразами на кшталт "перепрошую, що турбую", або ж "чи можливо, аби ви.." – а ось іспаномовні люди надають більшу перевагу чіткому, прямому спілкуванню.

В Іспанії прямолінійність – це вияв поваги, а зовсім не грубості. І коли ви просите про щось лаконічно та чітко, ви так виявляєте повагу до часу іншої людини. Ще одна поширена помилка, якої часто припускаються туристи – це надмірні вибачення.

Часом відвідувачі починають будь-яку взаємодію зі слів "вибачте", або ж "перепрошую" – і це може збентежити іспаномовних людей.

