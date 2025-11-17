Полиция предупреждает туристов не покупать одну вещь: она есть на всех курортах Испании
- Испанская полиция предупреждает туристов не покупать поддельные товары на курортах, поскольку это способствует черному рынку и может привести к большим штрафам.
- Полиция Марбельи активно борется с нелегальными продавцами, конфискуя тысячи поддельных товаров, например дизайнерские сумки и солнцезащитные очки.
Поездка за границу – это не только возможность хорошо отдохнуть, но и возможность осуществить давно желаемые покупки, или же приобрести несколько интересных сувениров.
Впрочем, испанская полиция настойчиво призывает туристов, приезжающих в страну, не покупать одну вещь, которую часто можно найти на курортах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что не стоит покупать на курортах в Испании?
Местная полиция в Марбелье, популярном для туристов испанском городе, умоляет путешественников покупать некоторые вещи у уличных торговцев. В частности, говорится о поддельных товарах – а их там очень много.
Например, только в этом году полиция чрезвычайно популярного острова Коста-дель-Соль конфисковала более 37 000 поддельных товаров. И по сравнению с предыдущим годом сумма достаточно сильно выросла – тогда это было 26 700 товаров.
Совсем недавно полиция Марбельи начала борьбу с преступностью в туристических зонах и магазинах – и там часто замечают нелегальных продавцов. Один из самых популярных товаров – это поддельные дизайнерские вещи, чаще всего сумки и солнцезащитные очки. Только в центре города и порта работает около сотни нелегальных продавцов.
Местная полиция предупреждает туристов, что покупать дизайнерские вещи у непроверенных продавцов может быть крайне рискованно. Кроме того, покупки таких товаров подпитывают черный рынок и вредят социальной и экономической структуре города, пишет The Olive Press.
Вы также можете помочь нам остановить это преступление. Не покупайте поддельные товары. За каждым поддельным продуктом стоит мошенничество, эксплуатация и потеря рабочих мест,
– написала местная полиция.
В соседнем городе Малаге полиция уже достигла значительного прогресса в борьбе с нелегальными продажами товаров. В частности, удалось изъять вещей на более 380 000 евро.
К тому же туристов в Испании предупредили, что им могут грозить большие штрафы за покупку поддельных товаров – сумма может достичь 200 евро.
