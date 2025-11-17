Поліція попереджає туристів не купувати одну річ: вона є на всіх курортах Іспанії

Поїздка за кордон – це не лише можливість добре відпочити, але й нагода здійснити давно бажані покупки, або ж придбати кілька цікавих сувенірів.

Втім, іспанська поліція наполегливо закликає туристів, що приїздять до країни, не купувати одну річ, яку часто можна знайти на курортах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що не варто купувати на курортах в Іспанії?

Місцева поліція в Марбельї, популярному для туристів іспанському місті, благає мандрівників купувати деякі речі у вуличних торговців. Зокрема, мовиться про підроблені товари – а їх там надзвичайно багато.

Наприклад, тільки цьогоріч поліція надзвичайно популярного острова Коста-дель-Соль конфіскувала понад 37 000 підроблених товарів. І порівняно з попереднім роком сума досить сильно зросла – тоді це було 26 700 товарів.

Зовсім нещодавно поліція Марбельї почала боротьбу зі злочинністю у туристичних зонах та магазинах – і там часто помічають нелегальних продавців. Один з найпопулярніших товарів – це підроблені дизайнерські речі, найчастіше сумки та сонцезахисні окуляри. Тільки в центрі міста та порту працює близько сотні нелегальних продавців.

Місцева поліція попереджає туристів, що купувати дизайнерські речі у неперевірених продавців може бути вкрай ризиковано. Окрім того, покупки таких товарів підживлюють чорний ринок та шкодять соціальній та економічній структурі міста, пише The Olive Press.

Ви також можете допомогти нам зупинити цей злочин. Не купуйте підроблені товари. За кожним підробленим продуктом стоїть шахрайство, експлуатація та втрата робочих місць,

– написала місцева поліція.

У сусідньому місті Малазі поліція вже досягла значного прогресу у боротьбі з нелегальними продажами товарів. Зокрема, вдалося вилучити речей на понад 380 000 євро.

До того ж туристів у Іспанії попередили, що їм можуть загрожувати великі штрафи за купівлю підроблених товарів – сума може сягнути 200 євро.

