Одна ошибка, и мошенники могут украсть личные данные: никогда не делайте этого в аэропорту

В оживленных, переполненных аэропортах мошенники надеются на невнимательность туристов, чтобы использовать невинный предмет и получить доступ и к вашей информации, и к личным вещам.

Весна – это время, когда многие уже активно планируют свои отпуска, а это значит, что мошенники также активизируются, пишет Mirror. И для того, чтобы обезопасить свой багаж, стоит следить за тем, чтобы не допустить одной элементарной ошибки.

Интересно Туристов больше, чем местных: этот неожиданный город в Европе посещает больше всего людей

Что нельзя делать с чемоданами в аэропорту?

Всего один невинный предмет помогает ворам и мошенникам получить доступ к вашим личным вещам и персональным данным – и это багажная бирка. Поэтому эксперт Майк Харви призывает никогда не печатать ваше полное имя и домашний адрес семьи на ней – ведь это может поставить вас в достаточно серьезную опасность.

При заполнении багажной бирки очень важно найти баланс между тем, чтобы идентифицировать свой чемодан, и сохранить свои данные. Ведь чрезмерное распространение информации, да еще и в таком месте, как аэропорт, может подвергнуть вас не только на кражу непосредственно чемодана, но и на финансовое мошенничество, кражу со взломом и тому подобное.

Домашний адрес, если он попадет в чужие руки, может известить мошенников о том, что ваш дом стоит пустой. Еще одна деталь, которую никогда нельзя указывать на бирке чемодана – это номер паспорта или страхования: это поможет мошеннику составить правдоподобную мошенническую схему.



На багажной бирке нельзя писать адрес

Но что же тогда указывать на багажной бирке? Эксперт убежден, что достаточно будет ограничиться важной контактной информацией на случай казни чемодана: номер телефона и адрес электронной почты.

Между тем в соцсетях советуют вообще класть багажную бирку внутрь чемодана: мол, если она потеряется, сотрудники компании откроют ее, чтобы выяснить, есть ли там что-то, что поможет идентифицировать владельца. В то же время таким образом вы избежите опасности с распространением вашей личной информации.

К слову, также эксперты по безопасности советуют оборачивать чемоданы в аэропортах пластиковой пленкой: это поможет скрыть дорогой бренд и сделает чемодан менее привлекательным для воров, пишет Independent.

Что еще следует знать туристам?