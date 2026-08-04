Из-за одной вещи самолет может совершить аварийную посадку: не кладите это в багаж

Всего несколько устройств, которые есть практически у каждого украинца, могут привести к тому, что самолету придется совершить аварийную посадку –, и все из-за того, что пассажиры неосторожно кладут их в зарегистрированный багаж.

Туристов предупреждают, что следует более внимательно относиться к перевозке нескольких очень популярных устройств в самолетах – а именно тех, которые содержат литиевые батареи. Дело в том, что они могут стать причиной аварийных ситуаций во время полета, пишет The Sun.

Что нельзя класть в зарегистрированный багаж самолета?

Недавно самолету авиакомпании Swiss International Air Lines, летевшему из Цюриха в Нью-Йорк, пришлось совершить аварийную посадку в американском городе Бангор из-за задымления в салоне. Впоследствии выяснилось, что дым появился из-за поврежденного зарядного чехла беспроводных наушников, который упал между креслами, застрял там и перегрелся. Именно из-за этого инцидента экипаж принял решение о срочной посадке самолета.

Управление гражданской авиации Великобритании сообщает, что количество инцидентов, связанных с литиевыми батареями, в последнее время значительно возросло. Такие аккумуляторы используются не только в портативных зарядных устройствах и чехлах для наушников, но и в десятках других популярных устройств, в частности:

электронные сигареты;

портативные электровентиляторы;

колонки;

фитнес-браслеты и смарт-часы;

беспроводные наушники;

электронные книги;

планшеты;

цифровые фотоаппараты;

ноутбуки.

Очень часто задержки рейсов вызваны именно неправильной упаковкой этих устройств. Во-первых, их никогда нельзя сдавать в зарегистрированный багаж, и причина довольно проста. Если литиевая батарея загорится в салоне, пожар можно будет быстро обнаружить и потушить. А вот если это произойдет в заполненном багажном отсеке, сделать это будет в разы сложнее.

В то же время 36% пассажиров даже не осознают опасность перевозки литиевых батарей в багаже. А это означает, что на типичном рейсе могут неправильно перевозиться сотни устройств с такими аккумуляторами.

В среднем каждую неделю фиксируется 2 инцидента, связанных с такими батареями. И порой они приводят не только к задержкам рейсов, но и к вынужденным посадкам самолетов.