Тысячи людей ежедневно путешествуют самолетами, ведь это самый быстрый и порой самый простой способ добраться куда-то. Впрочем, стоит знать об одной неожиданной вещи, которую лучше не класть в багаж.

Мало что может быть неприятнее, чем опоздать на свой рейс из-за дополнительных проверок багажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И этого не избежать, если вы опрометчиво упакуете в чемодан несколько неожиданных вещей.

Какие вещи лучше не класть в чемодан?

Одна обычная вещь может привести к проблемам со службой безопасности аэропорта – и это не какая-то контрабанда или незаконные предметы. Вместо этого это обычные хумус и арахисовая паста.

Большинство людей, которые летают самолетом, даже не подозревают, что эти пастообразные продукты классифицируются как жидкости, а значит, должны соответствовать нормам аэропорта. И невнимательные отдыхающие могут существенно задержаться во время проверки багажа, а персонал аэропорта может конфисковать пасты.



Хумус нельзя класть в ручную кладь / Фото Pexels

Сотрудник службы безопасности Джейми Ренсоу рассказал, что именно неправильная, плохая упаковка чаще всего становится причиной, почему люди опаздывают на свои рейсы.

Мы видим это каждый день. Вейпы в чемоданах, портативные зарядные устройства под одеждой, еда, разложенная по детским ланч-боксам,

– поделился он.

Что касается продуктов, которые мажутся – например хумус, арахисовая паста или даже сливочный сыр, все, что превышает объем в 100 миллилитров, должно быть упаковано в зарегистрированный багаж. А вот меньшее количество продукта можно поместить в ручную кладь с другими жидкостями.

Зато есть одна вещь, которую наоборот нельзя перевозить в зарегистрированном багаже – и это вейпы, как многоразовые, так и одноразовые. Дело в том, что согласно авиационным правилам, в багаже нельзя перевозить литий-ионные аккумуляторы. Это значит, что вейпы нужно класть в ручную кладь, а жидкости для электронных сигарет должны быть 100 миллилитров или меньше и помещаться в прозрачный пакет для жидкостей.

