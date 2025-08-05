Если вы планировали отпуск в Таиланде, следует учесть, что электронные сигареты там незаконны по всей стране – и на любого, кого поймают на их использовании, ожидает немаленький штраф, или даже тюремное заключение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Интересно Популярный курорт Италии ввел новые условия для туристов: прицепились к чемоданам и вьетнамкам

Где нельзя курить вейп?

В Таиланде нельзя не только курить вейп, но и паковать электронные сигареты в чемодан – ведь их ввоз в страну также является незаконным. И сотрудники аэропортов часто проверяют багаж пассажиров и конфискуют устройства. Поэтому можно попасть в довольно неприятную ситуацию: если вейп найдут в вашем багаже, вы можете получить штраф или даже быть арестованными.

К слову, запрет распространяется не только на вейпинг: в Таиланде запрещено курение в общественных местах, а за нарушение закона можно получить штраф до 5000 бат – то есть примерно 6,5 тысяч гривен. Запрет на курение начал действовать еще в 2014 году и имеет целью улучшить здоровье людей.



В Таиланде за вейп можно получить штраф / Фото Pexels

Но Таиланд – это не единственная страна с таким строгим запретом. Вейпинг может привести к проблемам также и в нескольких других странах:

Сингапур – там за владение или использование вейпа вас могут оштрафовать на сумму до 64 тысяч гривен.

– там за владение или использование вейпа вас могут оштрафовать на сумму до 64 тысяч гривен. У Мексике продажа вейпов запрещена, и таможенники могут конфисковать вейпы еще до того, как путешественники успеют покинуть аэропорт.

продажа вейпов запрещена, и таможенники могут конфисковать вейпы еще до того, как путешественники успеют покинуть аэропорт. В Испании с вейпом также стоит быть осторожными: на пляжах Барселоны и Бенидорма использование электронной сигареты может привести к штрафу в 750 евро.

с вейпом также стоит быть осторожными: на пляжах Барселоны и Бенидорма использование электронной сигареты может привести к штрафу в 750 евро. У Франции и Бельгии уже также запрещены одноразовые вейпы.

К слову, во Франции нужно избегать не только одноразовых вейпов, но и нескольких запрещенных тем, которые могут втянуть вас в проблемы – о них мы уже рассказывали ранее.