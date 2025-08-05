Якщо ви планували відпустку у Таїланді, слід врахувати, що електронні цигарки там незаконні по всій країні – і на будь-кого, кого спіймають на їх використанні, очікує чималенький штраф, чи навіть тюремне ув'язнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Де не можна курити вейп?

У Таїланді не можна не тільки курити вейп, але й пакувати електронні цигарки до валізи – адже їхнє завезення у країну також є незаконним. І співробітники аеропортів часто перевіряють багажі пасажирів та конфіскують пристрої. Через це можна потрапити у досить неприємну ситуацію: якщо вейп знайдуть у вашому багажі, ви можете отримати штраф чи навіть бути заарештованими.

До слова, заборона поширюється не тільки на вейпінг: у Таїланді заборонено куріння в громадських місцях, а за порушення закону можна отримати штраф до 5000 бат – тобто приблизно 6,5 тисяч гривень. Заборона на куріння почала діяти ще 2014 року і має на меті покращити здоров'я людей.



В Таїланді за вейп можна отримати штраф / Фото Pexels

Але Таїланд – це не єдина країна з такою суворою забороною. Вейпінг може призвести до проблем також і в кількох інших країнах:

Сингапур – там за володіння чи використання вейпу вас можуть оштрафувати на суму до 64 тисяч гривень.

– там за володіння чи використання вейпу вас можуть оштрафувати на суму до 64 тисяч гривень. У Мексиці продаж вейпів заборонений, і митники можуть конфіскувати вейпи ще до того, як мандрівники встигнуть покинути аеропорт.

продаж вейпів заборонений, і митники можуть конфіскувати вейпи ще до того, як мандрівники встигнуть покинути аеропорт. В Іспанії з вейпом також варто бути обережними: на пляжах Барселони та Бенідорма використання електронної сигарети може призвести до штрафу у 750 євро.

з вейпом також варто бути обережними: на пляжах Барселони та Бенідорма використання електронної сигарети може призвести до штрафу у 750 євро. У Франції та Бельгії вже також заборонені одноразові вейпи.

До слова, у Франції потрібно уникати не тільки одноразових вейпів, але й кількох заборонених тем, що можуть втягнути вас у проблеми – про них ми вже розповідали раніше.