Один предмет в ручній поклажі призведе до купи проблем в аеропорту: можете пропустити рейс
- Хумус та арахісова паста класифікуються як рідини, тому їх слід перевозити у відповідності до норм аеропорту, інакше це може призвести до затримки на перевірці багажу.
- Вейпи та рідини для електронних цигарок потрібно перевозити в ручній поклажі, оскільки літій-іонні акумулятори заборонено перевозити в зареєстрованому багажі.
- Неправильне пакування речей, таких як вейпи у валізах або їжа в дитячих ланч-боксах, часто стає причиною запізнення на рейси через додаткові перевірки.
Тисячі людей щодня подорожують літаками, адже це найшвидший та часом найпростіший спосіб дістатися кудись. Втім, варто знати про одну несподівану річ, яку краще не класти в багаж.
Мало що може бути неприємнішим, ніж запізнитися на свій рейс через додаткові перевірки багажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та цього не уникнути, якщо ви необачно спакуєте до валізи кілька несподіваних речей.
Які речі краще не класти до валізи?
Одна звичайна річ може призвести до проблем зі службою безпеки аеропорту – і це не якась контрабанда чи незаконні предмети. Натомість це звичайні хумус та арахісова паста.
Більшість людей, які літають літаком, навіть не підозрюють, що ці пастоподібні продукти класифікуються як рідини, а значить, повинні відповідати нормам аеропорту. І неуважні відпочивальники можуть суттєво затриматися під час перевірки багажу, а персонал аеропорту може конфіскувати пасти.
Хумус не можна класти в ручну поклажу / Фото Pexels
Співробітник служби безпеки Джеймі Ренсоу розповів, що саме неправильне, погане пакування найчастіше стає причиною, чому люди запізнюються на свої рейси.
Ми бачимо це щодня. Вейпи у валізах, портативні зарядні пристрої під одягом, їжа, розкладена по дитячих ланч-боксах,
– поділився він.
Що ж до продуктів, які мажуться – як-от хумус, арахісова паста чи навіть вершковий сир, все, що перевищує об'єм у 100 мілілітрів, має бути упаковане у зареєстрований багаж. А ось меншу кількість продукту можна помістити в ручну поклажу з іншими рідинами.
Натомість є одна річ, яку навпаки не можна перевозити в зареєстрованому багажі – і це вейпи, як багаторазові, так і одноразові. Річ у тому, що згідно з авіаційними правилами, в багажі не можна перевозити літій-іонні акумулятори. Це значить, що вейпи потрібно класти в ручну поклажу, а рідини для електронних цигарок мають бути 100 мілілітрів чи менше та вміщатися у прозорий пакет для рідин.
