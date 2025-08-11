Турция – это одна из очень популярных стран для летнего отдыха, и правительство страны максимально заинтересовано в том, чтобы курорты посещали туристы в течение всего года.

Как и в любой другой стране, таможенные правила Турции имеют определенные нюансы, к которым стоит быть готовым, сообщает 24 Канал.

Что нельзя ввозить в Турцию?

Украинцам важно помнить об основных правилах въезда в Турцию – прежде всего, срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев с момента въезда в страну, и за соблюдением этого правила внимательно следят пограничники.

Кроме того, срок пребывания в Турции не должен превышать 90 дней на каждые полгода. Но туристу нужно также иметь ряд вещей, чтобы попасть в страну:

загранпаспорт;

билеты в обратную сторону, чтобы доказать намерение покинуть страну в назначенное время;

наличие бронирования в отеле или туристический ваучер;

подтверждение платежеспособности;

медицинская страховка.



Некоторые вещи нельзя ввозить в Турцию / Фото Pexels

Кроме того, нужно быть внимательными и с тем, что вы завозите в страну, ведь есть некоторые запрещенные вещи, с которыми вас не пропустят. В частности, МИД Украины пишет, что сзапрещено завозить в Турцию:

огнестрельное оружие и боеприпасы;

наркотические вещества;

фармацевтическая продукция;

мясная и молочная продукция;

радиоактивные вещества.

Кроме того, есть некоторые таможенные правила по количеству определенных вещей, которые можно завозить в страну. Так, иностранец может ввезти в Турцию:

не более, чем 200 сигарет, 10 сигар, 200 граммов табака и 50 граммов жевательного табака;

пять флаконов духов, каждый не более, чем 120 миллилитров;

алкогольные напитки (для лиц 18 лет и старше): 1 бутылка объемом в литр, или две бутылки по 0,7 – 0,75 литра;

1 килограмм кофе, 500 граммов чая;

1 килограмм шоколада и 1 килограмм продукции из сахара.

