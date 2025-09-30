Жизнь в другой стране для многих людей может быть непростым испытанием, и к нему нужно приспособиться.

Многие украинцы после переезда в Канаду жалуются на те или иные моменты менталитета или культуры страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на foxican__.

Впрочем, не все так просто – и украинка объяснила, почему критика канадцев ей не нравится.

Что часто раздражает украинцев в Канаде?

Ненадежные дома

Очень часто украинцы жалуются, что в Канаде для строительства используют не кирпич и бетон, а другие материалы, из которых можно строить быстрее, хотя они и не такие надежные. Впрочем, украинка советует задуматься, зачем вообще строить бетонные дома, которые могут простоять несколько веков.

Людям нужно жилье сейчас, быстро и доступно. И это не значит, что эти дома развалятся от ветра, они просто другие. Да, они не из кирпича, но они подходят для местных условий и потребностей,

– поделилась она.

Украинка рассказала о жизни в Канаде: смотрите видео

Отсутствие домашних заданий в школе

Это – еще одна частая тема для нареканий украинцев, переехавших в Канаду. Впрочем, блогер убеждена, что образовательная система Канады вовсе не о лентяйстве, а просто о другом подходе. Вместо теории ученики получают больше проектов и практики, их учат мыслить, а не "переписывать параграфы".

Канадцы постоянно улыбаются.

Меня раздражает, когда эту вежливость воспринимают за фальшь. То, что тебе улыбаются и спрашивают "как дела", это не лицемерие, а культура доброжелательности,

– заявила украинка.

Многие украинцы не могут привыкнут к такому отношению, и именно поэтому видят в нем что-то "подозрительное".

Что еще следует знать о жизни украинцев в Канаде?