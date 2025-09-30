3 вещи, которые раздражают украинцев в Канаде: но есть один нюанс
- Украинцы в Канаде часто недовольны тем, что дома строят не из кирпича, а из менее надежных материалов, но это делается для скорости и доступности жилья.
- Образовательная система Канады отличается от украинской, с акцентом на проекты и практику вместо домашних заданий, что часто не понимают украинцы.
Жизнь в другой стране для многих людей может быть непростым испытанием, и к нему нужно приспособиться.
Многие украинцы после переезда в Канаду жалуются на те или иные моменты менталитета или культуры страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на foxican__.
Впрочем, не все так просто – и украинка объяснила, почему критика канадцев ей не нравится.
Что часто раздражает украинцев в Канаде?
Ненадежные дома
Очень часто украинцы жалуются, что в Канаде для строительства используют не кирпич и бетон, а другие материалы, из которых можно строить быстрее, хотя они и не такие надежные. Впрочем, украинка советует задуматься, зачем вообще строить бетонные дома, которые могут простоять несколько веков.
Людям нужно жилье сейчас, быстро и доступно. И это не значит, что эти дома развалятся от ветра, они просто другие. Да, они не из кирпича, но они подходят для местных условий и потребностей,
– поделилась она.
Украинка рассказала о жизни в Канаде: смотрите видео
Отсутствие домашних заданий в школе
Это – еще одна частая тема для нареканий украинцев, переехавших в Канаду. Впрочем, блогер убеждена, что образовательная система Канады вовсе не о лентяйстве, а просто о другом подходе. Вместо теории ученики получают больше проектов и практики, их учат мыслить, а не "переписывать параграфы".
Канадцы постоянно улыбаются.
Меня раздражает, когда эту вежливость воспринимают за фальшь. То, что тебе улыбаются и спрашивают "как дела", это не лицемерие, а культура доброжелательности,
– заявила украинка.
Многие украинцы не могут привыкнут к такому отношению, и именно поэтому видят в нем что-то "подозрительное".
