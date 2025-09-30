3 речі, які дратують українців у Канаді: але є один нюанс
- Українці в Канаді часто незадоволені тим, що будинки будують не з цегли, а з менш надійних матеріалів, але це робиться для швидкості і доступності житла.
- Освітня система Канади відрізняється від української, з акцентом на проєкти і практику замість домашніх завдань, що часто не розуміють українці.
Життя у іншій країні для багатьох людей може бути непростим випробуванням, і до нього потрібно пристосуватися.
Чимало українців після переїзду до Канади скаржаться на ті чи інші моменти менталітету чи культури країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на foxican__.
Втім, не все так просто – і українка пояснила, чому критика канадців їй не подобається.
Що часто дратує українців у Канаді?
Ненадійні будинки
Дуже часто українці жаліються, що в Канаді для будівництва використовують не цеглу та бетон, а інші матеріали, з яких можна будувати швидше, хоч вони й не такі надійні. Втім, українка радить замислитися, навіщо взагалі будувати бетонні будинки, що можуть простояти кілька століть.
Людям потрібне житло зараз, швидко і доступно. І це не означає, що ці будинки розваляться від вітру, вони просто інші. Так, вони не з цегли, але вони підходять для місцевих умов і потреб,
– поділилася вона.
Українка розповіла про життя у Канаді: дивіться відео
Відсутність домашніх завдань у школі
Це – ще одна часта тема для нарікань українців, що переїхали до Канади. Втім, блогерка переконана, що освітня система Канади зовсім не про ледарство, а просто про інший підхід. Замість теорії учні отримують більше проєктів та практики, їх вчать мислити, а не "переписувати параграфи".
Канадці постійно посміхаються.
Мене дратує, коли цю ввічливість сприймають за фальш. Те, що тобі посміхаються і питають "як справи", це не лицемірство, а культура доброзичливості,
– заявила українка.
Багато українців не можуть звикнуть до такого ставлення, і саме тому бачать у ньому щось "підозріле".
Що ще слід знати про життя українців у Канаді?
- Українка, що переїхала до Канади, поділилася "найбільшим мінусом" життя в країні – для неї цим стала велика кількість безхатьків.
- Але не бракує і позитивних моментів – українка, що жила і в Канаді, і в Європі, зауважила, що в Канаді почувається себе наче вдома, а не як в гостях.