Чимало українців після переїзду до Канади скаржаться на ті чи інші моменти менталітету чи культури країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на foxican__.

Втім, не все так просто – і українка пояснила, чому критика канадців їй не подобається.

Що часто дратує українців у Канаді?

Ненадійні будинки

Дуже часто українці жаліються, що в Канаді для будівництва використовують не цеглу та бетон, а інші матеріали, з яких можна будувати швидше, хоч вони й не такі надійні. Втім, українка радить замислитися, навіщо взагалі будувати бетонні будинки, що можуть простояти кілька століть.

Людям потрібне житло зараз, швидко і доступно. І це не означає, що ці будинки розваляться від вітру, вони просто інші. Так, вони не з цегли, але вони підходять для місцевих умов і потреб,

– поділилася вона.

Відсутність домашніх завдань у школі

Це – ще одна часта тема для нарікань українців, що переїхали до Канади. Втім, блогерка переконана, що освітня система Канади зовсім не про ледарство, а просто про інший підхід. Замість теорії учні отримують більше проєктів та практики, їх вчать мислити, а не "переписувати параграфи".

Канадці постійно посміхаються.

Мене дратує, коли цю ввічливість сприймають за фальш. Те, що тобі посміхаються і питають "як справи", це не лицемірство, а культура доброзичливості,

– заявила українка.

Багато українців не можуть звикнуть до такого ставлення, і саме тому бачать у ньому щось "підозріле".

Що ще слід знати про життя українців у Канаді?