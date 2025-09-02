Многие страны Европы уже имеют проекты о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а для Нидерландов это уже стало реальностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

Почему Нидерланды переходят на четырехдневную рабочую неделю?

В стране убеждены, что 32 часов вполне достаточно для того, чтобы бизнес процветал, а работники успевали выполнить свои служебные обязательства. Кроме того, такой подход помогает удержать людей на рынке труда – ведь в некоторых странах, в том числе и в США, немало женщин покидают работу из-за принудительного возвращения в офисы.

Нидерландские работники основным преимуществом четырехдневной рабочей недели называют возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а также гибкий график. Вместо того, чтобы переутомляться и истощаться, работники смогут работать дольше. Как следствие таких изменений – старшее население не так быстро выходит на пенсию, и больше работников имеют длительную карьеру в выбранной отрасли.

Четырехдневная рабочая неделя во многом – это ответ на рост участия женщин в рабочей силе страны. В конце концов Нидерланды улучшили свою систему, чтобы учесть эти изменения.

Интересно! В Нидерландах также очень распространена модель "полтора" – когда один из родителей работает полный рабочий день, а другой – неполный, и так удается лучше распределять рабочую нагрузку.

Где еще в Европе работают по четыре дня в неделю?

Нидерланды – это далеко не первая страна, вводящая четырехдневную рабочую неделю. В Австрии и Дании люди работают в среднем 34 часа в день, а также такой режим работы тестируют некоторые компании в Германии и Великобритании.

