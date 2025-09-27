Переезд в другую страну может быть непростым – ведь отличается и язык, и культура. И некоторые аспекты жизни в Испании для украинки остаются непривычными даже после длительного проживания.

Украинка, переехавшая в Испанию, рассказала, что больше всего ее удивляет в привычках местных жителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Что украинку удивляет в Испании?

Первое, что действительно удивило украинку – это то, что люди в Испании могут целоваться даже с незнакомцами. Обычно это происходит после знакомства и приветствия – даже если человека видят в первый раз, его могут поцеловать в щеку.

В Испании также очень часто не снимают уличную обувь, когда заходят в дом – и для украинки это стало настоящим шоком. Кроме того, не снимают обувь испанцы не только у себя дома, но и когда приходят гости. Но если предложить им домашние тапочки, они примут их, хоть и будут выглядеть удивленными.

Но большинство из них не разуваются. Не принято у них,

– поделилась украинка.

Еще одна необычная вещь, которую украинка заметила в испанских домах, и особенно на юге страны – полы там покрыты не линолеумом или ламинатом, а плиткой. Летом это очень удобно, ведь плитка остается прохладной, а вот зимой ноги могут уже мерзнуть.

Последняя вещь, которая для украинки остается непонятной – это разница в менталитете. Украинцы, по ее словам, ценят скорость и точность, но в Испании дождаться этого не получится. Очень часто испанцы в ответ на просьбу говорят – "mañana", что в переводе означает "завтра".

Mañana – не обязательно сегодня, это необязательно завтра, и необязательно через неделю или через месяц. Потому что mañana может означать "расстояние, этого не произойдет никогда",

– пожаловалась украинка.

