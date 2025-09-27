Переїзд до іншої країни може бути непростим – адже відрізняється і мова, і культура. І деякі аспекти життя в Іспанії для українки залишаються незвичними навіть після тривалого проживання.

Українка, що переїхала до Іспанії, розповіла, що найбільше її дивує у звичках місцевих мешканців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Що українку дивує в Іспанії?

Перше, що справді здивувало українку – це те, що люди в Іспанії можуть цілуватися навіть з незнайомцями. Зазвичай це відбувається після знайомства та привітання – навіть якщо людину бачать у перше, її можуть поцілувати у щоку.

В Іспанії також дуже часто не знімають вуличне взуття, коли заходять у дім – і для українки це стало справжнім шоком. Окрім того, не знімають взуття іспанці не тільки у себе вдома, але й коли приходять гості. Та якщо запропонувати їм домашні капці, вони приймуть їх, хоч і виглядатимуть здивованими.

Але більшість з них не роззуваються. Не прийнято в них,

– поділилася українка.

Українка розповіла про незвичні речі в Іспанії: дивіться відео

Ще одна незвична річ, яку українка помітила в іспанських оселях, і особливо на півдні країни – підлоги там покриті не лінолеумом чи ламінатом, а плиткою. Влітку це дуже зручно, адже плитка залишається прохолодною, а ось взимку ноги можуть вже мерзнути.

Остання річ, яка для українки залишається незрозумілою – це різниця у менталітеті. Українці, за її словами, цінують швидкість і точність, але у Іспанії дочекатися цього не вийде. Дуже часто іспанці у відповідь на прохання кажуть – "mañana", що у перекладі означає "завтра".

Mañana – не необов'язково сьогодні, це необов'язково завтра, і необов'язково через тиждень чи через місяць. Тому що mañana може означати "відстань, цього не станеться ніколи",

– пожалілася українка.

